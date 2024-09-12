Потужне досягнення: 46 бригада встановила рекорд зі знищення ворожої техніки (відео)

Сьогодні, 12 вересня, російські окупанти здійснили чергові спроби штурмів позицій ЗСУ. Так, на українських бійців йшло 46 одиниць броньованих та інших транспортних засобів. Натомість українські бійці встановили рекорд у кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46 бригади.

Про це повідомила 46 аеромобільна бригада ДШВ ЗС України.

Неймовірно, та влучним вогнем із усіх наявних засобів ураження українські бійці знищили 15 одиниць (9 БМП, 2 танки, 2 БТРи й 2 мото) та вивели з ладу 11 БМП.

Раніше українські бійці знищили ворожу систему дистанційного мінування “Земледелие” на Курщині. Комплекс зафіксували біля населеного пункту Ржава. Завдання з ліквідації ефектно виконали 413 ОББС и 78-го ОДШП.

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