Потужні пожежі на аеродромі у Джанкої: в ISW розповіли, якими ракетами Україна атакувала

Російська авіація, яка дислокується на аеродрому у Джанкої, забезпечують окупантам явну перевагу на полі бою.

Українські війська завдали ударів по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкой в Криму в ніч з 16 на 17 квітня.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики, посилаючись на геолокаційних кадрах, опублікованих 16 квітня, пишуть про вибухи на аеродромі в Джанкой, де розташовується російський 39-й окремий вертолітний полк (27-а зведена авіаційна дивізія 4-ї повітряної армії) і армія протиповітряної оборони Південного військового округ.

Кримський партизанський рух "Атеш" повідомив, що його агенти підтвердили, що ударом було знищено ракетну систему С-400 на аеродромі та серйозно пошкоджено кілька інших невстановлених транспортних засобів. Українські джерела опублікували зображення, на якому нібито видно три знищені пускові установки С-400 після удару.

"Російські війська розгорнули вертольоти Мі-8, Мі-25М, Мі-28 і Ка-52 на авіабазі Джанкой, хоча ISW поки не помітила візуальних доказів пошкоджень будь-яких гелікоптерів в результаті удару 16 квітня. Відомий пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили використали близько 12 ракет MGM-140 ATACMS для удару по аеродрому. Однак ISW не може незалежно підтвердити ні тип боєприпасів, які українські війська застосували під час цього удару, ні масштаб завданої ударом шкоди", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російські бойові та транспортні вертольоти, які дислокуються на аеродрому у Джанкої, забезпечують окупантам явну перевагу в наступальних і оборонних боях, особливо на півдні України. В ISW підкреслють, що вони є законними військовими цілями.

Нагадаємо, раніше повідомляли, яка авіація могла бути на аеродромі у Джанкої, де вночі 17 квітня лунали вибухи.

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