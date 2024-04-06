Потужні ракетні атаки на Запоріжжя: в ОВА розповіли останні новини про жертв і наслідки

Останні два дні ворог ракетними обстрілами тероризує Запоріжжя.
Напередодні вдень, 5 квітня, армія агресорки РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі Запоріжжя. А сьогодні на світанку окупанти атакували промислові підприємства.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Внаслідок здійсненої вчора атак загинуло чотири людини: два чоловіка та дві жінки. Двоє потерпілих померли в лікарні. Крім того, поранення отримали 23 місцевих мешканців. Вісім потерпілих, серед яких діти дев'яти і 17 років перебувають у лікарні. Четверо травмованих - у важкому стані.
За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель. Зокрема, 24 приватних будинки, дев'ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок.
Внаслідок ракетних ударів сьогодні зранку "прильоти" по промислових підприємствах. Постраждалих немає.
Нагадаємо, вдень 5 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по місту, а після певної паузи атакували знову. Повідомлялося про двох жертв обстрілу.
Втім, сьогодні зранку місцева влада поінформувала, що через ракетні удари загинуло четверо осіб.