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Потужні ракетні атаки на Запоріжжя: в ОВА розповіли останні новини про жертв і наслідки

Потужні ракетні атаки на Запоріжжя: в ОВА розповіли останні новини про жертв і наслідки

Вибух. / Фото: Associated Press

Останні два дні ворог ракетними обстрілами тероризує Запоріжжя.

Напередодні вдень, 5 квітня, армія агресорки РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі Запоріжжя. А сьогодні на світанку окупанти атакували промислові підприємства.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

Внаслідок здійсненої вчора атак загинуло чотири людини: два чоловіка та дві жінки. Двоє потерпілих померли в лікарні. Крім того, поранення отримали 23 місцевих мешканців. Вісім потерпілих, серед яких діти дев'яти і 17 років перебувають у лікарні. Четверо травмованих - у важкому стані. 

За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель. Зокрема, 24 приватних будинки, дев'ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок. 

Внаслідок ракетних ударів сьогодні зранку "прильоти" по промислових підприємствах. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 5 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по місту, а після певної паузи атакували знову. Повідомлялося про двох жертв обстрілу.

Втім, сьогодні зранку місцева влада поінформувала, що через ракетні удари загинуло четверо осіб. 

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