Потужні ракетні атаки на Запоріжжя: в ОВА розповіли останні новини про жертв і наслідки

Напередодні вдень, 5 квітня, армія агресорки РФ здійснила дві серії ракетних ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі Запоріжжя. А сьогодні на світанку окупанти атакували промислові підприємства.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Внаслідок здійсненої вчора атак загинуло чотири людини: два чоловіка та дві жінки. Двоє потерпілих померли в лікарні. Крім того, поранення отримали 23 місцевих мешканців. Вісім потерпілих, серед яких діти дев'яти і 17 років перебувають у лікарні. Четверо травмованих - у важкому стані.

За попередніми даними, пошкоджено понад 40 будівель. Зокрема, 24 приватних будинки, дев'ять багатоповерхівок, гуртожиток і дитячий садок.

Внаслідок ракетних ударів сьогодні зранку "прильоти" по промислових підприємствах. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 5 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по місту, а після певної паузи атакували знову. Повідомлялося про двох жертв обстрілу.

Втім, сьогодні зранку місцева влада поінформувала, що через ракетні удари загинуло четверо осіб.

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