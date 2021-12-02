Потужні снігопади на заході України можуть зупинити транспортний рух — Укргідрометцентр

Потужні снігопади на заході України можуть зупинити транспортний рух — Укргідрометцентр

У Карпатах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують різке погіршення погоди в трьох західних областях у п’ятницю, 3 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Укргідрометцентру.

Уже цієї ночі та наступного ранку очікується значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледиця на дорогах у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Тут оголошено перший “жовтий” рівень небезпеки.

У Карпатах прогнозують дуже рясні снігопади, рівень небезпеки тут підвищено до другого, “помаранчевого”.

“Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах – місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях”, - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, до України прийшов циклон "Бенедикт", який розділив погоду по всій території. Так, одну половину країни цього тижня заливатиме дощами, іншу – засипатиме снігом.

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