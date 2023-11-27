Потужні снігопади в Україні: чотири області опинилися в епіцентрі негоди

Станом на 27 листопада в Україні продовжують вирувати сильні снігопади. Найбільший удар негоди приймає на себе Одещина, Полтавщина, Київщина та Миколаївщина.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

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За його словами, станом на зараз в Україні через погодні умови знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях. За ніч енергетикам вдалося відновити світло у майже 300 населених пунктах.

"Важка ситуація на дорогах. Тому водіям рекомендовано утриматися від поїздок на далекі відстані без нагальної потреби та враховувати складність погодних умов під час планування маршрутів", - йдеться у його повідомленні.

Кулеба наголосив, що робота в посиленому режимі тривала всю ніч, триває і зараз. Тисячі людей працюють над прибирання державних та місцевих доріг, обробляють протиожеледною сумішшю. Роботи безперервно тривають.

За прогнозами фахівців, складна ситуація зберігатиметься впродовж усього дня.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію із негодою у регіонах України.

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