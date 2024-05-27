Потужні удари по Харкову: влада повідомила, чи буде масова евакуація з міста

Масованими і потужними ударами по Харкову РФ прагне залякати харків'ян і змусити виїжджати людей з міста та області. Втім, наразі немає підстав для оголошення евакуації.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми закликаємо уникати місць масового скупчення людей, відпочинкових комплексів тощо, не ігнорувати повітряних тривог. Але на сьогодні підстав для масової евакуації з Харкова немає", - наголосив він.

З його слів, наразі не зафіксовано масового виїзду людей з міста. Натомість примусова обов'язкова евакуація відбувається у прикордонних населених пунктах. Вдалося евакуювати вже понад 80 сімей.