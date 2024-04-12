Потужні удари по Харкову: Євлаш розповів, що допоможе протистояти обстрілам міста

Армія РФ часто застосовує зенітні ракетні комплекси С-300 як балістичні, аби завдати потужних ударів по Харкову. Перевагою ворога ще й є надзвичайно коротка відстань від кордону з території Росії і до міста.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, коротка відстань і дуже велика швидкість, з якою летять ці ракети, - "дуже часто вирішує питання". Адже для ефективного застосування систем ППО є досить мало часу.

"Єдине ефективне рішення може бути - це стримування тактичної авіації ворога, який застосовує зокрема і керовані авіаційні бомби. Звичайно, це виявлення цих систем і випередження їх у завданні вогневого удару, нанесенні контрударів", - наголосив Євлаш.

Він наголосив, що дуже важливо мати різні типи систем ППО. Наразі Україна потребує підтримки від міжнародних партнерів, щоб протистояти російським ракетним ударам по Харкову.

Як повідомлялося, під час масованої атаки по Харкову 11 квітня російські війська застосували цинічний відволікальний маневр. Спочатку окупанти запустили по місту безпілотники Shahed. Відвернувши на них увагу, вони завдали ракетних ударів.

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