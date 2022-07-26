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Потужні вибухи чути у Миколаєві: залишайтеся в укриттях

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Потужні вибухи чути у Миколаєві: залишайтеся в укриттях

Фото: Pexels

Сильні вибухи лунають у Миколаєві.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. 

"Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!", - йдеться в повідомленні. 

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття. 

Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.

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