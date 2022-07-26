Потужні вибухи чути у Миколаєві: залишайтеся в укриттях

Сильні вибухи лунають у Миколаєві.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
"Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!", - йдеться в повідомленні.
Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.
Нагадаємо, що Росія хоче депортувати тих жителів Мелітополя, які не підуть на псевдореферендум.
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