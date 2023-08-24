Потужні вибухи у Дніпрі: влада розповіла про ракетну атаку на місто

Вночі проти четверга, 24 серпня, у Дніпрі під час повітряної тривоги сталися потужні вибухи. Російська окупаційна армія вдарили по місту ракетами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, одну ракету збили захисники з Повітряного командування "Схід". Втім, у місті сталися влучання.

"Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей: троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджено близько десятка об'єктів, серед яких банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків та два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Також Лисак наголошує, що детальніша інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Ракетна атака на Дніпро.

Ракетний удар по Дніпрі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Як повідомлялося, у Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги. Повітряні сили повідомили про роботу ППО. Перед цим військові попередили про ракетну небезпеку у східних і південно-східних областях України.

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