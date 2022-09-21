Потужні вибухи у Харкові та засідання Генасамблеї ООН: головні новини ночі 21 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 21 вересня:
- У вночі Харкові пролунали вибухи. Читати далі –>
- У Харкові стався ракетний обстріл Холодногірського району. «Прильоти» по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку. Читати далі –>
- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею реформи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Читати далі –>
- Президент Польщі Анджей Дуда порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років. Читати далі –>
- Президент Литви вважає нетерпимою ситуацію, коли постійний член Радбезу ООН веде війну для знищення сусідньої країни. Він закликав створити суд для розгляду воєнних злочинів Росії. Читати далі –>
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