Потужні вибухи в Івано-Франківську: місцева влада прокоментувала

Росіяни двічі від початку доби намагалися атакувати місто.

Удень 21 серпня в Івано-Франківську під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він наголосив, що вдень під час повітряної тривоги ворог вчергове намагався атакувати Івано-Франківськ. Також Марцінків закликав не публікувати фото та відео роботи ППО.

"На жаль, Івано-Франківськ як уночі, так і вдень був під "шахедними" ударами. Дякуючи тому, що відпрацювала протиповітряна оборона, вдалося уникнути інших великих загроз", - наголосив міський голова.

Атаку на місто підтвердила і керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Також вона закликала мешканців Прикарпаття реагувати на сигнали повітряної тривоги

"В обідню пору під час повітряної тривоги ворог знову атакував обласний центр Прикарпаття. На щастя, минулося без жертв та руйнувань", - наголосила очільниця ОВА.

Нагадаємо, вдень під час повітряної тривоги - від 13:32 до 14:11 - в Івано-Франківську пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в напрямку обласного центру.

Також сьогодні зранку армія РФ атакувала Івано-Франківську область безпілотниками. Минулося без потерпілих.

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