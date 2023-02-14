Потужні землетруси у Туреччині: загинуло 5 українців, зокрема родина із Запоріжжя

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що внаслідок потужних землетрусів на півдні Туреччини загинула родина із Запоріжжя, а 7 українців вважаються зниклими.

Про це розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українське посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих.

"В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України. Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян", - написав він.

Ніколенко додав, що загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають. За його словами, 2 можуть бути під завалами, до їхнього пошуку залучені украхнські підрозділи ДСНС. 1 людина госпіталізована, її стан стабільний.

Землетруси у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8, а через трохи ще два - магнітудою 7,7 і 7,6.

За останньою інформацією, у Туреччині та Сирії виявили понад 33 тисячі загиблих. Тисячі рятувальників розбирають завали в постраждалих регіонах і намагаються знайти тих, хто вижив.

14 лютого стало відомо, що під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів. Захарові було 10 років, а Матвієві 5 років. Родина була із Запоріжжя.

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