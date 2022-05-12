Потужний буревій зірвав дах та повалив дерева в Сумській області (фото і відео)

Потужний буревій зірвав дах та повалив дерева в Сумській області (фото і відео)

У Шостці Сумської області 12 травня вирував потужний вітер, який буквально зірвав дах з будівлі басейну. Пошкоджені й інші будівлі.

Окрім того, через негоду на вулицях Шостки з корінням повиривало дерева.

Жителі деяких районах Сумської області повідомляють, що немає світла.

Про це пише Шостка.Info.

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Як повідомили в міськвиконкомі, пошкоджена електропідстанція, тож без електроенергії залишилась низка районів Сумської та Чернігівської областей.

За даними Сумського обласного центру з гідрометеорології, в області очікували на пориви північно-західного вітру 15-20 м/с та та І-й рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, негода 12 травня вирувала і в інших областях України, там теж повиривало дерева, люди фіксували на відео смерч та зливу.

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