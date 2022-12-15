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Потужний циклон з грозами та хуртовинами: синоптик розповів, коли в Україні погіршиться погода

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Потужний циклон з грозами та хуртовинами: синоптик розповів, коли в Україні погіршиться погода

Фото: Associated Press

Стане прохолодніше. 

За кілька днів в Україні погіршиться погода. У суботу, 17 грудня, надійде потужний циклон з грозами та хуртовинами.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Вдень 17 грудня у західних та північних областях очікуєтьсь сильний мокрий сніг. Натомість у південних та східних областях будуть сильні дощі. У Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях пройдуть сильні зливи з грозами та шквалами, спрогнозував синоптик. 

За словами Щедріна, у ніч проти 18 грудня грози зміняться на сильний сніг. Крім того, в Україні різко стане прохолодніше. 

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.

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Дата публікації
Перегляди
1698
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