"Потужний день": Зеленський розповів про результати роботи у Брюсселі

Сьогодні, 11 жовтня, у Брюсселі відбулася оборонна зустріч у форматі "Рамштайн", у якій взяли участь понад 50 країн-учасниць. Головний наголос – це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті: артилерія, далекобійні системи.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

Низка важливих кроків

Український лідер подякував усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні. Він зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Крім того, за словами Зеленського, була хороша зустріч із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де обговорювалися наші оборонні пріоритети та наша взаємодія з Альянсом.

"Дуже важливо. Переговори з Прем'єр-міністром Бельгії – результативна зустріч. Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції та надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії. У ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую!", – акцентував головнокомандувач.

Отже, підсумував він, потужний був день. Зеленський подякував Бельгії, усім союзникам в "Рамштайні" та Сполученим Штатам.

"Щодня наші воїни та весь наш народ міцніші. Слава Україні!", – відзначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Брюсселя з неанонсованим візитом, де вперше взяв участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", а також у зустрічі міністрів оборони країн НАТО й засідання Ради Україна-НАТО. Головне з виступу лідера – читайте у матеріалі.

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