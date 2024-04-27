Потужний нічний удар по енергетиці: де запровадили відключення світла

Піл час ударів РФ сталися пошкодження на об’єктах генерації електроенергії.

Цієї ночі армія РФ атакувала енергетичні об’єкти у трьох областях України. Через мережеві обмеження діють графіки відключень світла у Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передавання вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні, 27 квітня. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

У міністерстві наголошують, що російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

"Є пошкодження на об’єктах генерації електроенергії. На одному з об’єктів поранено начальника зміни, енергетик отримав контузію. Також ворог атакував об’єкт газової інфраструктури у західній області", - наголошують у Міненерго.

Атака на енергооб'єкти

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі 27 квітня РФ вдарила по об'єктах енергетики у трьох областях України.

Своєю чергою, у ДТЕК уточнили, що РФ масовано атакувала чотири їхні теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

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