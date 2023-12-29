Потужний обстріл Харкова: в ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла

Внаслідок атаки по Харкову кількість жертв й поранених зросла. На жаль, загинуло троє чоловіків, ще 11 людей – постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки удару по лікарні

Сьогодні під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології. У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м.

Наслідки удару по лікарні у Харкові

"Наразі усуваємо наслідки ворожої агресії. Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає", – зазначив Синєгубов.

Рятувальники ДСНС, медики екстреної медичної допомоги, правоохоронці продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки російського терору.

Наслідки ракетних ударів 29 грудня по Харкову

Нагадаємо, загарбники пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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