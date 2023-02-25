Потужний та точно не останній: Зеленський - про запроваджений ЄС десятий пакет санкції проти РФ

У суботу, 25 січня, Рада ЄС запровадила проти країни-агресорки Росії десятий санкційний пакет. Український президент Володимир Зеленський назвав його "потужним та точно не останнім".

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні 25 лютого.

"Десятий і, очевидно, не останній пакет. Санкції будуть запроваджуватись і на далі, щоб нічого не залишилося від потенціалу російської агресії. Зараз в десятому санкційному пакеті є нові крокі, потужні, проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство і намагаються поширити брехню на увесь світ. У них це точно не вийде", - розповів Зеленський.

За його словами, українська дипломатія працює над розширенням санкційних обмежень, зокрема проти російської атомної галузі. У цьому напрямку уже є відповідні кроки від Америки та Британії.

"Наші дипломати, уся держава працює над тим, щоб розширити глобальні, зокрема європейські санкції, на російську атомну галузь - на "Росатом". Усі, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки від партнерів - США, Британії. Очікуємо відповідних кроків від ЄС. Звичайно, ми продовжимо кроки над санкціями України проти російських суб'єктів та усіх, хто їм допомагає. Будуть відповідні рішення", - наголосив лідер України.

Десятий санкційний пакет ЄС проти Росії

25 лютого 2023 року Рада ЄС ухвалила десятий пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на продовження агресійної війни проти України. До слова, цей пакет санкцій посли Євросоюзу повинні були схвалити до річниці вторгнення, втім погодили на декілька днів пізніше.

У санкційному списку є заборони на:

експорт критичних технологій і промислових товарів

імпорт асфальту та синтетичного каучуку

надання росіянам потужностей газосховищ

транзит через Росію експортованих з ЄС товарів і технологій подвійного призначення.

Окрім того, у новий пакет ЄС включив додатково 87 фізичних та 34 юридичних осіб. Серед них є фізичні осіби та компанії, пов’язані з групою "Вагнера", а також командири підрозділів, залучених у війні проти України. А серед російських політиків у списку ЄС є :

нові члени Ради Федерації Російської Федерації з 20 грудня 2022 року, включно з представником незаконно анексованої так званої «Луганської народної республіки» та заступником секретаря генради партії «Єдина Росія».

19 заступників міністрів і низка урядовців Росії, включаючи керівників федеральних відомств

4 депутати Державної Думи

Загальноросійський народний фронт і 5 пов'язаних з ним осіб. Рух Загальноросійський народний фронт (ОНФ) організовує соціальну акцію «Все для Перемоги!» через які збирає матеріальні та фінансові пожертви на підтримку військових частин так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки»

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