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Потужний удар по Дніпрі 3 липня: кількість жертв знову зросла

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Потужний удар по Дніпрі 3 липня: кількість жертв знову зросла

Удар росіян по Дніпрі 3 липня. / Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

доповнюється

Внаслідок атаки по Дніпрі, яку окупаційна армія РФ здійснила зранку 3 липня, далі зростає кількість загиблих. Вже відомо про вісьмох жертв удару.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки", - повідомив керівник ОВА.

Також Лисак розповів, що вночі проти 5 липня над Дніпропетровщиною збили три безпілотники Shahed. Під ворожими ударами дронів-камікадзе був Нікополь. Через удар ворога пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок і мікроавтобус.

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