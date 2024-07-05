Потужний удар по Дніпрі 3 липня: кількість жертв знову зросла

Внаслідок атаки по Дніпрі, яку окупаційна армія РФ здійснила зранку 3 липня, далі зростає кількість загиблих. Вже відомо про вісьмох жертв удару.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки", - повідомив керівник ОВА.

Також Лисак розповів, що вночі проти 5 липня над Дніпропетровщиною збили три безпілотники Shahed. Під ворожими ударами дронів-камікадзе був Нікополь. Через удар ворога пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок і мікроавтобус.