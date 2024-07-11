Потужний удар по Україні 8 липня: стало відомо, скільки людей убила РФ

В понеділок, 8 липня, армія РФ потужно вдарила ракетами по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та Київщині. Внаслідок масованої атаки загинули 44 людини.

Про це на брифінгу повідомила керівниця пресслужби ДСНС Світлана Водолага.

"8 липня у нас була одна з наймасованіших атак росіян на нашу країну, зокрема на столицю. На жаль, загинули 44 особи та 196 осіб постраждали, з них - десятеро дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, зокрема трьох дітей", - сказала Водолага.

Зокрема, в Києві загинули 33 людини. Крім того, 125 потерпілих, з них - десятеро дітей. За її словами, у столиці рятувальники виїжджали на виклики до семи районів.

"Загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Наймасованішими та найстрашнішими були п’ять: дитяча лікарня "Охматдит", медичний заклад "Адоніс", житловий будинок у Шевченківському районі, в Голосіївському районі та бізнес-центр на Ушинського. Саме там, де загинули люди", - наголосила Світлана Водолага.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит", приватному медзакладу на лівому березі та житловому будинку на Сирці.

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