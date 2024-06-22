Потужний удар по Україні ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО і куди поцілив ворог

Окупанти запустили 16 ракет різних типів і 13 БпЛА.
У ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. ППО збила 12 ракет і 13 БпЛА.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Окупанти застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Загалом росіяни вдарили 16 ракетами різних типів і 13 БпЛА:
- десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);
- дві крилаті ракети "Іскандер-К" запустили з тимчасово анексованого Криму;
- чотири крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – російський Приморсько-Ахтарськ і Балаклава, що в Криму).
Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
- сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
- чотири крилаті ракети "Калібр";
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Як повідомлялося, 22 червня РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкти в південних та західних областях.
Зазначається, що вночі ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго". Зокрема, пошкоджено обладнання на об’єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.
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