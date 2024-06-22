Потужний удар по Україні ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО і куди поцілив ворог

У ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. ППО збила 12 ракет і 13 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Загалом росіяни вдарили 16 ракетами різних типів і 13 БпЛА:

десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ); дві крилаті ракети "Іскандер-К" запустили з тимчасово анексованого Криму;

крилаті ракети запустили з тимчасово анексованого Криму; чотири крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

крилатих ракет (із акваторії Чорного моря); 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – російський Приморсько-Ахтарськ і Балаклава, що в Криму).

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

крилатих ракет чотири крилаті ракети "Калібр";

крилаті ракети одну крилату ракету "Іскандер-К ";

крилату ракету "; 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як повідомлялося, 22 червня РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкти в південних та західних областях.

Зазначається, що вночі ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго". Зокрема, пошкоджено обладнання на об’єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.

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