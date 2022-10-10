Потужний удар Росії по Запоріжжю та погрози з Чорного моря "Калібрами": головні новини ночі 10 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 10 жовтня:
- У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок російського терору. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 жовтня внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. Читати далі –>
- У ніч проти 10 жовтня ворог здійснив нову атаку на Запоріжжя: зафіксовано близько десятка прильотів. Читати далі –>
- Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі знову зруйновано багатоповерховий будинок: є постраждалі. Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
- У штормовому Чорному морі на Україну спрямовано 40 "Калібрів". Читати далі –>
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