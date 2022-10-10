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Потужний удар Росії по Запоріжжю та погрози з Чорного моря "Калібрами": головні новини ночі 10 жовтня

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Потужний удар Росії по Запоріжжю та погрози з Чорного моря "Калібрами": головні новини ночі 10 жовтня

Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 10 жовтня:

  • У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок російського терору. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 жовтня внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. Читати далі –>
  • У ніч проти 10 жовтня ворог здійснив нову атаку на Запоріжжя: зафіксовано близько десятка прильотів. Читати далі –>
  • Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі знову зруйновано багатоповерховий будинок: є постраждалі. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
13к
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