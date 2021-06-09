Потужний вибух гранати у Харкові: медики розповіли про стан трьох потерпілих

До лікарні забрали двох юнаків 16 та 19 років, а також 33-річного чоловіка.

Троє людей постраждали у Харкові внаслідок потужного вибуху, який пролунав вночі у спальному районі поміж житлових будинків.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

За даними поліції, невідомий пожбурив у натовп людей гранату. Нібито в нього виник конфлікт із компанією молодиків біля магазину. У розпал суперечки чоловік дістав із кишені боєприпас і кинув його у своїх опонентів.

Також читайте В Одеській області чоловік із гранатою влаштував стрілянину з пістолета

"Після сварки кинув у цих хлопців гранату. Яка це граната, поки що сказати не можемо. Потрібна експертиза. Злочинець був затриманий перехожими", - розповів керівник відділу поліції №1 Харківського районного управління Андрій Грязєв.

До лікарні забрали двох юнаків 16 та 19 років, а також 33-річного чоловіка. Більше за всіх дісталося наймолодшому хлопцю. Він отримав проникаюче поранення у грудну клітку. Його стан середньої важкості, кажуть медики. Сам зловмисник не постраждав, його затримали.

Новини України: у Харкові внаслідок потужного вибуху постраждали троє людей

Свідки запевняють, що чоловік був під дією наркотичних речовин. Утім, цю інформацію слідчі поки що не підтверджують. Відомо, що раніше нападник не потравляв у поле зору поліцейських. Де взяв гранату, поки не пояснив.

Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Миколаївського району Миколаївської області в будинку 46-річного чоловіка вибухнула граната. Її кинув місцевий житель. За даними поліції, інцидент стався після того, як 43-річний чоловік прийшов до будинку 46-річного знайомого. Він вимагав, щоб той надав йому наркотичну речовину, проте власник будинку відмовився.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання