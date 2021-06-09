Потужний вибух гранати у Харкові: медики розповіли про стан трьох потерпілих

До лікарні забрали двох юнаків 16 та 19 років, а також 33-річного чоловіка.
Троє людей постраждали у Харкові внаслідок потужного вибуху, який пролунав вночі у спальному районі поміж житлових будинків.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.
За даними поліції, невідомий пожбурив у натовп людей гранату. Нібито в нього виник конфлікт із компанією молодиків біля магазину. У розпал суперечки чоловік дістав із кишені боєприпас і кинув його у своїх опонентів.
"Після сварки кинув у цих хлопців гранату. Яка це граната, поки що сказати не можемо. Потрібна експертиза. Злочинець був затриманий перехожими", - розповів керівник відділу поліції №1 Харківського районного управління Андрій Грязєв.
До лікарні забрали двох юнаків 16 та 19 років, а також 33-річного чоловіка. Більше за всіх дісталося наймолодшому хлопцю. Він отримав проникаюче поранення у грудну клітку. Його стан середньої важкості, кажуть медики. Сам зловмисник не постраждав, його затримали.
Свідки запевняють, що чоловік був під дією наркотичних речовин. Утім, цю інформацію слідчі поки що не підтверджують. Відомо, що раніше нападник не потравляв у поле зору поліцейських. Де взяв гранату, поки не пояснив.
Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Миколаївського району Миколаївської області в будинку 46-річного чоловіка вибухнула граната. Її кинув місцевий житель. За даними поліції, інцидент стався після того, як 43-річний чоловік прийшов до будинку 46-річного знайомого. Він вимагав, щоб той надав йому наркотичну речовину, проте власник будинку відмовився.