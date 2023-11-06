Потужний вибух в Сєдовому біля Маріуполя: окупанти могли зберігати там вертольоти з Бердянська та Луганська

Окупанти могли втратити боєкомплект та багато військової техніки - про це свідчить потужність вибуху, який пролунав.

Російські окупанти, ймовірно, ремонтували в тимчасово захопленому селі на Донеччині свої вертольоти, які перебазували з Бердянського та Луганського аеродромів. Саме ці гвинтокрили зазнали ударів ракетами ATACMS.

Про це “24 Каналу” розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

Як зазначається, в селищі Сєдовому, де вчора “розквітла бавовна”, могли ремонтувати російські вертольоти після “приліту” по ним на аеродромах в Бердянську та Луганську.

За словами Забавіна, окупанти могли втратити боєкомплект та багато військової техніки - про це свідчить потужність вибуху, який пролунав.

“Так вони надходили раніше в Маріуполі, коли вважали, що українська "бавовна" не може туди потрапити. Але потім почали дуже обережно розміщувати в Маріупольському районі військову техніку і боєкомплект і особовий склад. А зараз окупантам доведеться все це переміщати щонайменше в напрямку Таганрога”, – наголосив Забавін.

Нагадаємо, що у неділю, 5 листопада, в Мережі з'явилися відео із села Сєдове біля тимчасово окупованого Маріуполя. На кадрах – масштабна пожежа, яка супроводжується вибухами від детонації боєприпасів.

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