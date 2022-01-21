Потужний вітер і снігопад: хурделиця накрила Влинь і Рівненщину

Синоптики попереджають про ускладнення на дорогах.

Нових обертів зима набирає в Україні: хурделиця на Волині і в Рівненській області.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

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Через майже нульову видимість на дорогах там сталося кілька аварій. На Рівненщині рятувальники чергують у посиленому режимі, а служба автодоріг з вечора випустила на шляхи усю наявну техніку.

Синоптики ж кажуть, протягом дня не розпогодиться. По всій Україні, окрім сходу і півдня, очікують вітер до 23 метрів за секунду і снігові замети. Тож водіям без нагальної потреби радять не виїжджати.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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