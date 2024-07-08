Потужний вранішній обстріл України: скільки осіб вбили ракети РФ

Багато загиблих у столиці.

Зранку 8 липня армія РФ здійснила потужний ракетний удар по Україні. Зокрема, під прицілом росіян опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Станом на 15:40 відомо про загибель 31 людини у різних регіонах.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

"В Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждало", - повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, у Києві загинуло 20 людей, а 61 людина травмована, а в Дніпропетровській області - 11.

Як повідомлялося, близько 10:00 Росія вдарила по Україні ракетами. Зокрема, ворог випустив "Кинджал", "Циркон", "Калібри", "Іскандери". Росіяни атакували 38 ракетами.

Більше десятка загиблих! Наслідки масованої атаки на Кривий Ріг і Дніпро

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