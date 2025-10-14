Потужна атака на Харків: постраждали 57 людей, що зруйновано (фото)

Руйнування в Харкові після російської атаки ввечері 13 жовтня / © Харківська обласна прокуратура

Через російську атаку на Харків ввечері 13 жовтня постраждали 57 людей — пацієнтів пошкодженої лікарні. Окрім медзакладу, пошкоджено гуртожиток, підприємство, навчальний заклад, електромережі та десятки автомобілів.

Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними слідства, російська армія 13 жовтня близько 21:50 завдала авіаудару по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, для удару окупанти застосуали ФАБ-250/500. Було пошкоджено медичний заклад, гаражні бокси, 19 машин і приміщення цивільного підприємства.

За інформацією Синєгубова, ворог також атакував БпЛА Київський район Харкова. Очільник ОВА зазначив, що в місті пошкоджено гуртожиток, підприємство, навчальний заклад, лікарню, господарську споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі та 24 авто.

У прокуратурі вказали, що постраждали 57 пацієнтів лікарні: 51 людина зазнала гострої стресової реакції, ще шестеро осіб отримали поранення уламками скла. Водночас Синєгубов написав у Мережі, що в Харкові травмувалися чоловіки віком 79 і 68 років, жінки віком 75, 73, 44, 69, 74 роки, а гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні.

Прокурори разом зі слідчими поліції зафіксували наслідки воєнного злочину російських військових, зібрали докази і встановили потерпілих. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Руйнування в Харкові після російської атаки ввечері 13 жовтня / © Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, увечері 13 жовтня росіяни масовано вдарили по Харкову. Зафіксовано «приліт» по медичному закладу та велику пожежу. Були частково знеструмлені три райони міста і повідомлялося спершу про чотирьох постраждалих. Керівник ЦПД Андрій Коваленко підтвердив удари по медзакладу та енергетиці.

Зауважимо, того ж вечора, коли окупанти вдарили по Харкову, без світла опинилися Бєлгород і Курська область у Росії.