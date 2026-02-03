Потужна атака РФ по Україні: що летіло, де гриміли вибухи і як відпрацювала ППО

Україна пережила атаку / © Associated Press

Росія у ніч проти 3 лютого здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

4 ракети «Циркон”/“Онікс» (район пуску ТОТ АР Крим)

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300

7 крилатих ракет Х-22/Х-32

28 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів

«Основні напрямки удару — Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей — 38 ракет та 412 безпілотників різних типів

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Що відомо про нічну атаку

Під масованим ударом у найсуворіші морози були 8 областей України, РФ била кількома видами балістики, дронами і крилатими ракетами по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові, Дніпрі — повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він назвав нічну атаку Росії «черговим російським злочином проти людяності, спробою зимового геноциду».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо обирає терор замість дипломатії.

РФ атакувала інфраструктуру Києва, переважно без тепла Дарницький та Дніпровський райони на лівому березі столиці. Складна ситуація у Харкові та Вінниці. Одещина також пережила атаку.