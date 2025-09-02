ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4143
1 хв

Потужна атака російськими дронами на українські міста: головні новини ночі 2 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 вересня 2025 року:

  • Понад 10 вибухів у Білій Церкві: ворог атакував місто дронами Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Читати далі –>

  • Друга ніч поспіль Білу Церкву атакували дрони: є загиблий і постраждалі Читати далі –>

  • Росіяни атакували дронами прикордоння Чернігівщини: є поранені Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи Читати далі –>

