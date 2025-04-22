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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1192
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Потужна атака ворога на Одесу: пошкоджені навчальний заклад та транспорт

Пожежу після атаки гасило майже 80 вогнеборців.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Одесу

Атака на Одесу / © ДСНС

У ніч на 22 квітня 2025 року Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками

Про це пише ДСНС.

Зайнялися пожежі, які ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради. 

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби. 

За попередньою інформацією постраждали 3 особи.

Від ДСНС було залучено 78 вогнеборців та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 квітня на Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО.

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