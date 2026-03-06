- Дата публікації
-
Укрaїнa
Потужна "бавовна" в Криму: українські дрони уразили важливі військові об'єкти РФ
Українські безпілотники атакували російську техніку біля Джанкоя.
В ніч проти 6 березня українські безпілотники влаштували «бавовну» в тимчасово анексованому Криму. Зокрема, було уражено Євпаторійський авіаремонтний завод.
Про це повідомили джерела ТСН.ua в Службі безпеки.
«Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняної "бавовни" на російських військових об’єктах у Криму», — повідомив співрозмовник видання.
Безпілотники атакували виробничі цехи АТ «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод», а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне, що поблизу аеродрому «Джанкой».
За попередньою інформацією, уражено:
два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С2»;
БпЛА «Мохаджер-6» на льотному полі;
зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі;
два паливозаправники;
наземну станцію управління БпЛА «Форпост».
«Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, наприкінці лютого Україна вдарила по "жирних" цілях в Криму. Під вогнем опинилися радіолокаційні станції, командні пункти та склади, що використовувалися для забезпечення наступальних дій ворога.