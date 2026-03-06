Потужна "бавовна" в Криму: українські дрони уразили важливі військові об'єкти РФ

Атака на об'єкти в Криму. / © СБУ

В ніч проти 6 березня українські безпілотники влаштували «бавовну» в тимчасово анексованому Криму. Зокрема, було уражено Євпаторійський авіаремонтний завод.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в Службі безпеки.

«Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняної "бавовни" на російських військових об’єктах у Криму», — повідомив співрозмовник видання.

Безпілотники атакували виробничі цехи АТ «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод», а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне, що поблизу аеродрому «Джанкой».

За попередньою інформацією, уражено:

два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С2»;

БпЛА «Мохаджер-6» на льотному полі;

зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі;

два паливозаправники;

наземну станцію управління БпЛА «Форпост».

«Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

ФОТО

Дрони СБУ уразили завод і знищили російські «Панцири». / © СБУ

Дрони СБУ вдарили по військових об’єктах у Криму. / © СБУ

Дрони СБУ вдарили по військових об’єктах у Криму. / © СБУ

Нагадаємо, наприкінці лютого Україна вдарила по "жирних" цілях в Криму. Під вогнем опинилися радіолокаційні станції, командні пункти та склади, що використовувалися для забезпечення наступальних дій ворога.