Потужна детонація складів з боєприпасами на Житомирській трасі: Генштаб і Міноборони зробили перші заяви

Дим після вибухів. / © Associated Press

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Генштаб Збройних сил відреагував на масштабну детонацію, що сталася на території підприємства у селі Мила Бучанського району Київщини після атаки російського дрона. Внаслідок удару загинули та постраждали десятки людей.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві.

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У Генеральному штаб наголосили на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших вибухонебезпечних об’єктів поблизу житлової забудови й місць перебування цивільних.

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«Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗСУ про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях», — йдеться у повідомленні.

Заява Міністерства оборони

Українське Міноборони назвало «неприпустимим» розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками. Надзвичайна подія забрала життя 37 осіб. Двох людей досі намагаються знайти під завалами.

«Усі відповідальні керівники складових Сил безпеки та оборони, вітчизняного ОПК повинні провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. Подібні об’єкти не мають перебувати поруч із житловими будинками», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, після атаки дронів на підприємство у селі Мила, що на Житомирській трасі, спалахнули сильні пожежі та відбулася детонація. З навколишніх населених пунктів відселили близько 400 осіб. За попередніми даними, загинуло майже 40 загиблих і десятки поранених.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні мають понести відповідальність. З його слів, перше влучання сталося у місце зберігання боєприпасів, «якого там точно не повинно було бути». Саме це призвело до детонації снарядів, мін та дронів. За словами глави держави, йдеться про значний масштаб.

Дата публікації 08:53, 29.08.26 Кількість переглядів 190 Київ накриває димом: у передмісті від вечора не вщухає пожежа — відео

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