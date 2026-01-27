Потужна магнітна буря накриє Землю: коли і чого очікувати

Магнітна буря / © Колаж ТСН

Реклама

Землю досягла сильна магнітна буря рівня S4, тобто це є четвертим показником за п’ятибальною шкалою інтенсивності. Черговий сплеск геомагнітної активності очікується вже у середу, 28 січня.

Про це повідомили у SpaceWeather.

Як повідомили аналітики, чергову хвилю магнітних бурь спричинить потік сонячного вітру, що виходить із корональної діри на Сонці. Вона зараз спрямована безпосередньо в бік нашої планети. Наразі Сонце перебуває на фазі свого максимального циклу активності. Це зумовлює часту появу плям та потужних спалахів.

Реклама

Попередні викиди такої сили призвели до появи полярних сяйв, які мешканці України могли спостерігати в нічному небі.

Магнітні бурі — це тривалі збурення геомагнітного поля планети. Вони можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, навігаційне обладнання та самопочуття людей.

Ообливу увагу здоров’ю варто приділити літнім людям та метеозалежним особам. Серед найпоширеніших симптомів у цей період:

сильний головний біль та запаморочення;

швидка втомлюваність і порушення сну;

нудота;

біль у суглобах.

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності зменшити фізичні навантаження, уникати стресів та дотримуватися водного балансу.

Реклама

Як покращити свій стан під час магнітної бурі?

Нагадаємо, аби почувати себе краще, варто дотримуватися наступних порад:

Слухайте організм: вчасно реагуйте на зміни в настрої чи фізичному стані.

Пріоритет на відпочинок: замініть інтенсивні навантаження на здоровий сон, йогу або медитацію.

Знизьте темп: мінімізуйте робочий тиск і уникайте суперечок, щоб не провокувати зайвий стрес.

Кисневий режим: легка прогулянка на вулиці допоможе швидше адаптуватися до геомагнітних коливань.

Нагадаємо, у середині січня Землю накрила найпотужніша сонячна буря від часів так званої Великої «Хелловінської» бурі 2003 року. Попри побоювання науковців, серйозних збоїв у роботі інфраструктури не зафіксували.