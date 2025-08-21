- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Потужна російська атака дронами та ракетами по українських містах: головні новини ночі 21 серпня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 серпня 2025 року:
На Рівненщині пролунали вибухи — моніторингові канали Читати далі –>
У Севастополі вибухи та пожежа: в окупантів горить район Фіолента і Козачки Читати далі –>
У Луцьку та Львові прогриміли вибухи Читати далі –>
Вибухи прозвучали на Закарпатті: під атакою опинилося Мукачево Читати далі –>
У Мукачево росіяни вдарили по одному з підприємств міста Читати далі –>