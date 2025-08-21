ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
228
1 хв

Потужна російська атака дронами та ракетами по українських містах: головні новини ночі 21 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 21 серпня 2025 року:

