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Потужна російська атака на Кривий Ріг, Харків та Вінницю: головні новини ночі 16 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 липня 2025 року:
У Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто Читати далі –>
РФ обстріляла Краматорськ: у житловому будинку спалахнула пожежа Читати далі –>
Такого ще не було: РФ атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 безпілотниками одночасно Читати далі –>
РФ атакувала Ізмаїльський район на Одещині: перші подробиці Читати далі –>
Ворог атакував Вінницю: четверо постраждалих Читати далі –>