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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Потужна російська атака на Кривий Ріг, Харків та Вінницю: головні новини ночі 16 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 липня 2025 року:

  • У Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто Читати далі –>

  • РФ обстріляла Краматорськ: у житловому будинку спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Такого ще не було: РФ атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 безпілотниками одночасно Читати далі –>

  • РФ атакувала Ізмаїльський район на Одещині: перші подробиці Читати далі –>

  • Ворог атакував Вінницю: четверо постраждалих Читати далі –>

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