Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

Потужна російська атака на Київ та Львів: головні новини ночі 9 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 січня 2026 року:

  • Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ: пошкоджені будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • Росія масовано атакувала Київ: застосували балістику, “Калібри” та сотні дронів Читати далі –>

  • Ракета летіла зі швидкістю близько 13 тисяч км/год: РФ вдарила по інфраструктурі Львова Читати далі –>

  • Фахівці провели дослідження на місці ракетної атаки у Львові: чи підвищений радіаційний фон Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
389
