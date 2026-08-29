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Потужні вибухи і пожежі під Києвом: майже 30 загиблих, десятки поранених — влада шокувала наслідками
Після російської атаки під Києвом спалахнули пожежі та пролунала потужна детонація, яка забрала життя десятків людей.
Увечері 28 серпня армія РФ вдарила по Бучанському районі на Київщині. Після «прильотів» на Житомирській трасі під Києвом спалахнули сильні пожежі та відбулася детонація. Відомо про щонайменше про 27 загиблих і понад 40 травмованих.
Які наслідки російської атаки і що відомо про жертв, читайте у матеріалі ТСН.ua
Керівник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що досі триває ліквідація наслідків удару в Бучанському районі — відбуваються аварійно-рятувальні, пошукові та протипожежні роботи, фахівці обстежують будівлі і прилеглі території.
Що відомо про жертв атаки
За даними ОВА, станом на 11:30 суботи, 29 серпня, відомо про 27 загиблих. Втім, зауважив Ткаченко, «ця цифра може бути не остаточною».
Серед загиблих — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших вирушив на місце події.
За попередніми даними, травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, зокрема четверо дітей. Семеро потерпілих шпиталізували.
Наслідки ударів і пожежі
Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. В ОВА додали, що у Дмитрівці розгорнули оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців.
З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. Влада наголошує, що для жителів, домівки яких постраждали, є можливість тимчасового проживання.
Нагадаємо, напередодні увечері росіяни атакували село Миле, що на Житомирській трасі під Києвом. Потужний вибух спровокував сильну пожежу, а потім ще й детонацію. Зайнялися склади і підприємство. Також вогонь перекинувся на приватний житловий сектор.
Офіс генерального прокурора заявив, що детонація біля траси Київ-Чоп розпочалася після того, як на території одного з підприємств «сталося падіння або влучання дрона, тип якого встановлюється». В ОГ обіцяють перевірити законність розміщення і зберігання на території вибухонебезпечних предметів і матеріалів.