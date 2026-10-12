Вибух / © соцмережі

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Удень 12 жовтня внаслідок російської атаки у Вінниці зафіксовано влучання в цивільний об’єкт.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

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Атака РФ на Вінницю 12 жовтня — що відомо

Окрім цього, міський голова Сергій Моргунов повідомив про вибухи у Вінниці. Також закликав місцевих не поширювати фото та відео атаки РФ.

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За оновленою інформацією від Наталії Заболотної, рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання. До робити залучили понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

«Сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. На щастя, повідомлень про травмованих не надходило», — зазначила Заболотна.

Атака РФ на Вінницю 12 жовтня / © ДСНС України

Атака РФ на Вінницю 12 жовтня / © ДСНС України

Атака РФ на Вінницю 12 жовтня / © ДСНС України

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вранці 12 жовтня прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу російських дронів. Згодом стало відомо про падіння уламків безпілотників у Солом’янському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлляося, що 11 жовтня у Києві після дронової атаки у кількох районах зникли світло та вода. У ДТЕК підтвердили аварійні відключення в Оболонському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах через атаку, а в «Укренерго» зазначили, що ворог уразив енергооб’єкт.

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