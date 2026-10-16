Потужні вибухи сколихнули Вінницю під час масованої атаки РФ: що відомо

Атака РФ

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Вінниця та область вдень 16 жовтня опинилися під масованою повітряною атакою Росії. У місті було чути щонайменше три звуки вибухів.

Також вибухи у місті підтвердив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

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Вибухи у Вінниці 16 жовтня — що відомо

За його словами, ворожий обстріл регіону триває. Очільник міста закликав містян суворо дотримуватися правил інформаційної тиші та не поширювати кадрів роботи ППО або наслідків влучань.

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«Залишайтесь в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу», — наголосив Сергій Моргунов.

Посадовець додав, що детальнішу інформацію про перебіг подій та наслідки атаки буде оприлюднено згодом.

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Нагадаємо, вдень 16 жовтня у Ковелі, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».

Протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

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