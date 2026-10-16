- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Потужні вибухи сколихнули Вінницю під час масованої атаки РФ: що відомо
Вінниця та область вдень 16 жовтня опинилися під масованою атакою РФ. У місті пролунали вибухи, атака триває.
Вінниця та область вдень 16 жовтня опинилися під масованою повітряною атакою Росії. У місті було чути щонайменше три звуки вибухів.
Також вибухи у місті підтвердив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.
Вибухи у Вінниці 16 жовтня — що відомо
За його словами, ворожий обстріл регіону триває. Очільник міста закликав містян суворо дотримуватися правил інформаційної тиші та не поширювати кадрів роботи ППО або наслідків влучань.
«Залишайтесь в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу», — наголосив Сергій Моргунов.
Посадовець додав, що детальнішу інформацію про перебіг подій та наслідки атаки буде оприлюднено згодом.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, вдень 16 жовтня у Ковелі, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».
Протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.