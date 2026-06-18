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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Потужний антициклон змінить погоду в Україні вже сьогодні: де вжарить спека, а де вдарить негода (мапа)

Атмосферний фронт несе в Україну спеку до +30 градусів, проте супроводжуватиметься вона небезпечними шквалами та зливами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

Найближчими днями синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду із грозовими дощами та спекою до +30.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 18 червня погода в Україні почне стабілізуватися завдяки впливу антициклону із заходу.

«Опадів значно поменшає, вітри західних румбів та поступовий прогрів повітря сонцем підвищать нічну температуру до 12-17°, денну — до комфортних 22-27°», — прогнозує синоптик.

За словами Постриганя, до кінця тижня в країні збережеться неспекотна погода.

Своєю чергою метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що до кінця тижня в Україні очікується потепління, яке супроводжуватиметься грозами, зливами та градом. За словами синоптика, 18 червня вдень на заході, півночі та крайньому сході пройдуть дощі з грозами, градом і шквалами до 20 м/с. Вночі буде +12…+17 градусів тепла, вдень +22…+27 градусів тепла, а на півдні — до +30.

У п’ятницю, 19 червня, невеликі дощі та грози охоплять більшість областей, крім півдня. Нічна температура становитиме до +18, денна — до +28 °С, а на півдні та заході повітря прогріється до +32 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 18 червня в країні буде хмарно із проясненнями.

«У південних, східних, вночі і у більшості центральних областей помірні дощі, на північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози (вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі); на решті території без опадів», — прогнозують синоптики.
Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, на півдні та південному сході очікується від +15 до +19 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів вище нуля.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 18 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
376
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