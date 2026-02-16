ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
251
1 хв

Ракетна атака, потужний снігопад та заява Буданова перед переговорами у Женеві: головні новини ночі 16 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 лютого 2026 року:

  • Київ накриє нічний снігопад: що відбувається на дорогах столиці просто зараз Читати далі –>

  • Сніг паралізує Київщину: водіїв попередили про критичну ситуацію на дорогах (фото, відео) Читати далі –>

  • РФ атакувала Київщину "Цирконами": що було ціллю росіян — монітори Читати далі –>

  • "Інтереси України мають бути захищені": Буданов заінтригував заявою на шляху до Женеви Читати далі –>

  • Не весняний і не літній: у чому маніпуляція заяв про «новий наступ РФ» — військовий оглядач Читати далі –>

