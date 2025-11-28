- Дата публікації
Потужний удар по Криму: ВМС рознесли командний пункт і ППО в Саках
Українські захисники продовжують «демілітаризацію» півострова, завдавши болючого удару по ворожій авіабазі та знищивши критично важливу техніку для керування польотами й захисту неба.
Тимчасово окупований Крим стає дедалі небезпечнішим місцем для російських загарбників. Сили оборони України провели чергову результативну атаку на стратегічно важливий об’єкт ворога — військовий аеродром «Саки». Успішна операція стала результатом скоординованих дій різних родів військ, завдяки чому вдалося вивести з ладу дороговартісну техніку та порушити управління польотами окупантів.
Про це пише офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗСУ.
Що саме втратили окупанти
За результатами ураження список знищеного майна виглядає більш ніж переконливо. Українським бійцям вдалося поцілити в «серце» аеродрому — командно-диспетчерський пункт управління. Без цього об’єкта координація зльотів та посадок ворожої авіації стає вкрай проблематичною. Окрім того, вогнем було накрито місця зберігання сучасних ударних безпілотників типу «Оріон».
Не врятувала росіян і їхня протиповітряна оборона, яка сама стала мішенню. Під час атаки було уражено декілька об’єктів ППО, зокрема зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2» та «Панцир-С1». Також під роздачу потрапила мобільна вогнева група ворога — знищено установку ЗУ-23-2, встановлену на базі вантажівки КамАЗ.
Деталі спільної операції
Цей удар став можливим завдяки тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил та Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ. Комбінована робота дозволила не лише виявити цілі, а й завдати точного удару, обійшовши ворожий захист. Військові наголошують, що системне знищення потенціалу окупантів у Криму триватиме й надалі.
У ВМС підкреслили важливість таких точкових атак для загального ходу війни, адже кожен знищений комплекс наближає звільнення територій.
«Послаблення бойових можливостей ворога — ще один крок до перемоги!» — зазначили у пресцентрі Військово-Морських Сил.
