Потяг "Бахмут-Львів" на залізничному переїзді збив комбайн

В результаті пошкодження отримали 6 вагонів потяга та сільськогосподарський транспорт.

Потяг сполученням "Бахмут-Львів" потрапив у ДТП. На одному із залізничних переїздів він зіткнувся з комбайном.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х* Харків".

Подія сталася сьогодні, 11 жовтня, неподалік Фастова на залізничному переїзді на дільниці "Фастів – Житомир" о 15:12. Поїзд, який курсує з Харкова до Львова, врізався в комбайн.

В результаті кілька вагонів потяга отримали пошкодження. Зім'яло і комбайн марки John Deer. У нього відірвало жатку та протягло до електроопори.

Інформації про постраждалих немає.

В "Укрзалізниці" у ДТП звинуватили комбайнера, який порушив правила дорожнього руху.

"За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд № 141 Бахмут — Львів. Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації", - повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Пасажири з вагонів, в яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.

На місці працює поліція і через слідчі дії поїзд затримується на 2 години. Затримок інших рейсів наразі немає.

Нагадаємо, що на 24 кілометрі перегону "Нікель - Побузький - Болеславчик" на нерегульованому залізничному переїзді сталася аварія. Локомотив під керуванням 32-річного машиніста зіткнувся з вантажним самоскидом "КрАЗ". У результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.

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