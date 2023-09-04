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Потяг Одеса - Дніпро затримується через "позаштатну ситуацію" – "Укрзалізниця"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Потяг Одеса - Дніпро затримується через "позаштатну ситуацію" – "Укрзалізниця"

Потяг "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" попередила про затримку потяга сполученням Одеса - Дніпро.

"Укрзалізниця" вранці 4 вересня повідомила про суттєву затримку потяга 54 сполученням Одеса-Дніпро у зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині.  

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення", - йдеться у повідомленні. 

Там зазначили, що прибуття до Дніпра очікується у другій половині дня. 

"Для пасажирів організують безкоштовний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі", - додали в УЗ. 

Також повідомляється, що 94 потяги продовжують рух за графіком.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 4 вересня вчергове атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 

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Дата публікації
Перегляди
38
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