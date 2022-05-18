Потяг сполученням Київ – Шостка знову курсуватиме: розклад

"Укрзалізниця" продовжує покращувати залізничне сполучення для деблокованих регіонів.
Від 20 травня почне курсувати Інтерсіті+ №774/773 сполученням Київ — Шостка.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Розклад руху:
- Відправлення з Києві о 10:00, прибуття до Шостки о 15:09;
- Відправлення з Шостки о 15:50, прибуття до Києва о 20:51.
Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Видубичі, Дарниця, Бровари, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська.
Квитки можна придбати онлайн і в залізничних касах.
Нагадаємо, від 20 травня щоденно курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ-Хмельницький. Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда №245/246 Київ -Ужгород.
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