Потяг сполученням Львів – Чернівці знову курсуватиме: розклад

Потяг сполученням Львів – Чернівці знову курсуватиме: розклад

"Укрзалізниця" анонсувала відновлення поїздок потяга "Прикарпатський експрес" на початку літа.

Від 1 червня в Україні знову запрацює поїзд №816/815 сполученням Львів – Чернівці.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Розклад руху:

Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25;

Відправлення з Чернівців о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.

Квитки можна придбати онлайн і в залізничних касах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перейменувала потяг Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес".

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