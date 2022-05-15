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Потяг сполученням Львів – Чернівці знову курсуватиме: розклад

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Потяг сполученням Львів – Чернівці знову курсуватиме: розклад

Фото: Getty Images

"Укрзалізниця" анонсувала відновлення поїздок потяга "Прикарпатський експрес" на початку літа.

Від 1 червня в Україні знову запрацює поїзд №816/815 сполученням Львів – Чернівці.  

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Розклад руху:

  • Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25; 
  • Відправлення з Чернівців о 15:30, прибуття до Львова о 21:15. 

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин. 

Квитки можна придбати онлайн і в залізничних касах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" перейменувала потяг Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес".

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