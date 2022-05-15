Потяг сполученням Львів – Чернівці знову курсуватиме: розклад

"Укрзалізниця" анонсувала відновлення поїздок потяга "Прикарпатський експрес" на початку літа.
Від 1 червня в Україні знову запрацює поїзд №816/815 сполученням Львів – Чернівці.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Розклад руху:
- Відправлення зі Львова о 07:45, прибуття в Чернівці о 13:25;
- Відправлення з Чернівців о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.
Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.
Квитки можна придбати онлайн і в залізничних касах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" перейменувала потяг Київ — Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес".
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