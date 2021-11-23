Потягала за вухо і дала ляпаса: на Волині батьки учня, якого "карала" вчителька, відмовилися писати заяву

Потягала за вухо і дала ляпаса: на Волині батьки учня, якого "карала" вчителька, відмовилися писати заяву

У поліції ж відкрили кримінальне провадження за фактом побиття дитини.

У Волинській області вчителька шарпала за вухо і дала ляпаса одному з учнів. Момент учительського "покарання" через замкову щілину зафільмували учні, і про інцидент за дверима стало відомо усій країні.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Випадок стався на перерві у Цминівському ліцеї, а фігурує на ньому вчителька фізики. Відео зняли однокласники хлопця. Видно, як педагогиня спершу сварить учня, потім тягає його за вухо та зрештою дає ляпаса.

Директорка ліцею каже - вчительку спровокували дев’ятикласники, які стукали в двері кабінету та тікали. І саме через це вона зірвалася на одному з них.

У школі говорять - вчителька має більш як 30 років стажу, досі жодного конфлікту з нею не було. Вона вже перепросила в учнів. Мовляв, про скоєне шкодує, а руку на дитину підняла в стані афекту. Родичі хлопчика відмовилися писати заяву в поліцію. Натомість там факт побиття дитини таки розслідуватимуть.

"Школяр по медичну допомогу не звертався, але на відео чітко видно, що вчителька цей удар по обличчю завдає. Одразу була проведена перевірка", - розповіла речниця Нацполіції Волинської області Ольга Бузулук.

Як повідомляє "Конкурент", зі слів Ольги Бузулук, за цим фактом була негайно здійснена перевірка ювенальною поліцією.

"Батько та бабуся старшокласника відмовилися від написання будь-яких заяв, попросили не проводити подальшу перевірку і сказали, що претензій не мають. Хлопчик по медичну допомогу не звертався. Однак, зваживши всі обставини, поліцейські 23 листопада вранці зареєстрували за цим фактом ЄРДР за ч. 2 ст. 126 ККУ. Це умисне завдання удару з метою залякування. Наразі продовжує тривати слідство", – зазначила речниця поліції.

Зараз випадок вивчає спеціальна комісія.

Нагадаємо, що у селі на Волині вчителька фізики лупцювала школяра. Це зафільмували однокласники хлопця.

Новини України: на Волині сільська вчителька лупцювала школяра – однокласники зняли відео

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