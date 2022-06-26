Потяги до польського Перемишля другий день суттєво затримуються: в УЗ розповіли про ситуацію

На ділянці польської залізниці Медика-Перемишль польські залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі, тож затримки ще деякий час зберігатимуться.
Усім пасажирам рейсів, які затримуються на шляху з Польщі, Укрзалізниця готова запропонувати зручні пересадки.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Станом на 08:45 закінчується висадка пасажирів поїзда №716 Київ — Львів — Перемишль, посадка на зворотний рейс буде оголошена одразу після завершення.
Поїзд №706 Перемишль — Львів — Київ теж буде відправлятися із запізненням, наразі поїзд перебуває на шляху до Перемишля по ст. Мостиська.
Двогрупний поїзд №53 з Києва та №35 з Одеси також очікує по Мостиській, у той час як №32 з Запоріжжя наразі на під'їзді до Львова.
Уточнені затримки зворотних рейсів УЗ повідомить згодом, коли польські колеги визначать черговість та порядок проїзду.
"Усім пасажирам рейсів, що затримуються на шляху з Польщі, Укрзалізниця готова запропонувати зручні пересадки — просимо звертатися до провідників та чергових на вокзалах, які проінструктовані та зможуть разом із диспетчером запропонувати опції для якнайшвидшого добирання до пункту призначення", - повідомила пресслужба УЗ.
Коментуючи ранкові обстріли РФ, в компанії повідомили, що уважно стежать за ситуацією на колії, диспетчери чітко "ведуть" кожен поїзд і за необхідності оперативно змінюватимуть маршрут та швидкість потяга, цей механізм вже чітко відпрацьований для гарантії безпеки пасажирів.
До слова, вчора затримка сягала 5-12 годин.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує повернути правила перевезення тварин, але з новими умовами.
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