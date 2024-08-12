Потяги до Польщі курсуватимуть з обмеженням маршруту: у чому причина

Поїзди будуть курсувати тільки до польської прикордонної станції Дорохуськ.

Через ремонтні роботи на польській залізниці деякі поїзди на напрямку Хелм до 30 вересня курсуватимуть з обмеженнями.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Обмеження не торкнуться поїздів №67/68 Київ - Варшава, №19/20 Київ - Хелм, №119 Дніпро - Хелм та №24 Хелм - Київ, які продовжать рухати за звичним графіком.

Зміни стосуються поїздів:

№23 Київ - Хелм,

№93/94 Харків - Хелм

№120 Хелм - Дніпро.

Вони будуть курсувати лише до польської прикордонної станції Дорохуськ, розташованої за 25 км від Хелму. На станції Дорохуськ пасажири повинні проходити прикордонний та митний контроль і здійснювати пересадку на польські поїзди до Варшави.

Пересадки на станції Дорохуськ є тимчасовим заходом, і станція доступна лише для пересадки між поїздами, без можливості виїзду на іншому транспорті. Пересадка на станції Хелм залишається доступною.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запровадила новий сервіс, що дозволяє військовим швидше отримувати квитки на поїзди до і з прифронтових міст. Тепер для цього створений спеціальний резерв квитків, доступний для онлайн-бронювання.