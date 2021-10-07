Потягом за кордон: перелік та розклад міжнародних маршрутів "Укрзалізниці"

Потягом за кордон: перелік та розклад міжнародних маршрутів "Укрзалізниці"

Серед рейсів за кордон, найбільше із них прямує до Польщі.

"Укрзалізниця" 7 жовтня презентувала графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік. Так, у розкладі є і 14 міжнародних маршрутів.

Про це повідомили під час презентації, яка опублікована на офіційному Telegram-каналі перевізника.

Варто зазначити, що серед рейсів за кордон, найбільше - до Польщі, також є сполучення з Білоруссю, Литвою, Латвією, Угорщиною, Словаччиною та Австрією. Залізничне сполучення з Польщею відновиться вже цього року - від 10 жовтня.

Серед рейсів, які обслуговує "Укрзалізниця", у розкладі є такі:

№ 31/32 Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига;

Безпересадочні вагони № 21/431, № 22/432 Київ - Відень курсують цілий рік щодня, 23/433 Київ - Відень курсує в дні підвищеного пасажиропотоку в складах поїздів № 749/145/32519/140-147/32510/146/750;

№ 19/20, 27/28 Львів - Пшемисль;

№ 36/35 Одеса - Пшемисл;

№ 51/52 Львів - Вроцлав, з безпересадочним вагоном Київ - Вроцлав, який курсує у складі поїздів № 749/51-52/750 з перепричепом на станції Львів;

№ 67/68 Київ - Варшава;

№ 90/89, 705/706, 715/716 Київ - Пшемисль.

Маршрути, які обслуговують закордонні залізничні компанії:

№ 34/33 Будапешт - Мукачево;

№ 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь - Чоп;

№ 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь;

№ 32521 Мукачево - Захонь;

№ 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою - Чоп;

№ 8861/8862 Кошице - Чоп.

Також повідомляється, що в новому графіку руху передбачено курсування двох пар нових поїздів - № 19/20 Львів - Пшемисль та № 27/28 Львів - Пшемисль.

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